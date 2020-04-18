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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Eski Antalyalı kayıp, aranıyor

Eski Antalyalı kayıp, aranıyor

ekibi Anderlecht koronavirüs nedeniyle yabancılarına ülkelerine dönüş izni verdi.

ekibi Anderlecht koronavirüs nedeniyle yabancılarına ülkelerine dönüş izni verdi. Ancak 2 hafta önce takımdan ayrılan, bir dönem 'de 'da oynayan 'den haber alamıyor. Fransız futbolcunun idman sonuçlarını takımla paylaşması gerektiği, ancak kendilerine bir bilginin ulaşmadığı belirtildi. Belçika basınındaki bir iddiaya göre ise Nasri, Dubai'de bulunuyor.
  1. 18.4.2020
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