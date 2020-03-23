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23 Mart 2020, Pazartesi
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’dan “Evde kal" mesajı

Antalya’dan “Evde kal" mesajı

'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

'da futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüs nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" başlıklı etiketle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı , Eren Albayrak ve Hakan Özmert, çağrıda bulundu.

  1. 23.3.2020
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