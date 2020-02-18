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18 Şubat 2020, Salı
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'den ekstra antrenman!

Lukas Podolski'den ekstra antrenman!

Fraport 'un Alman yıldızı , takım izinliyken bile ekstra antrenmanlarla formunu yükseltmeye çalışıyor. Devre arasında Antalyaspor'a transfer olan Podolski, performansını artırmak amacıyla kendi isteği ile idmana çıktı.

ekiplerinden Fraport 'un devre arasında renklerine kattığı 34 yaşındaki , dün akşam 72'nci dakikada oyuna girdiği maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

Ligde Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında da son 12 dakikada forma giyen yıldız golcü, performansını artırma amacıyla antrenmanlara hız verdi. Kasımpaşa maçının ardından takım arkadaşları soyunma odasına giderken Lukas Podolski, yardımcı antrenör eşliğinde sahada yarım saat kondisyon çalıştı. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı sonrası futbolcularına bir gün izin vermesine rağmen, Lukas Podolski, kendi isteği ile antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde bireysel idman yapan deneyimli futbolcu hızla form tutmayı hedefliyor.


  1. 18.02.2020
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