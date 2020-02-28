‘Sıra F.Bahçe’de’ - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor ‘Sıra F.Bahçe’de’

‘Sıra F.Bahçe’de’

‘Sıra F.Bahçe’de’

6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ’da, gözler F.Bahçe maçına çevrildi.

6 maçta yenilgi yüzü görmeyen 'da, gözler F.Bahçe maçına çevrildi. Serinin süreceğini belirten Başkan Ali Şafak Öztürk, "Çok iyi hazırlandık. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Güzel bir hava yakaladık. F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz" dedi.
  1. 28.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Sıra F.Bahçe’de’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN