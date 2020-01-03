Dusko Tosic böyle duyurdu! Transfer...
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic yeniden Süper Lig'e dönebilir... Futbol hayatını Çin'de sürdüren Sırp savunmacı kulübüne teşekkür edip ayrılığını resmen duyurdu ve Çin defterini kapattı.
Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı Dusko Tosic Süper Lig'e dönebilir... Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten Tosic, Antalyaspor'un ilgisine olumlu dönüş yaptı. Akdeniz ekibi transfer için Tosic'ten bonservis sorununu çözmesini istedi. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli.
Teşekkürler mesajıyla veda paylaşımı...
BİR KAÇ GÜN İÇİNDE RESMİYETE KAVUŞACAK
Çin'den ayrılmayı kafasına koyan Tosic için başkan Ali Şafak Öztürk'ün devreye girdiği ifade edilirken bu transferin birkaç gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
İki sezon önce 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Tosic'in kulübü Guangzhou R&F, Çin'deki yabancı kontenjanının değişmesi sonrası kadroda küçülmeye gidecek.
- 03.01.2020
- Güncelleme: 04.01.2020 11:59
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