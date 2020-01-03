Dusko Tosic böyle duyurdu! Transfer... - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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böyle duyurdu! Transfer...

Dusko Tosic böyle duyurdu! Transfer...

'ın eski yıldızı yeniden 'e dönebilir... hayatını 'de sürdüren Sırp savunmacı kulübüne teşekkür edip ayrılığını resmen duyurdu ve Çin defterini kapattı.

Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayırmak için geri sayımda olan Sırp savunmacı 'e dönebilir... 'de Gençlerbirliği ve formalarını terleten Tosic, Antalyaspor'un ilgisine olumlu dönüş yaptı. ekibi transfer için Tosic'ten bonservis sorununu çözmesini istedi. Her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiren Sırp şarkıcı da transfer için oldukça istekli.

Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor

Teşekkürler mesajıyla veda paylaşımı...

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE RESMİYETE KAVUŞACAK

Çin'den ayrılmayı kafasına koyan Tosic için başkan Ali Şafak Öztürk'ün devreye girdiği ifade edilirken bu transferin birkaç gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

İki sezon önce 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Tosic'in kulübü Guangzhou R&F, Çin'deki yabancı kontenjanının değişmesi sonrası kadroda küçülmeye gidecek.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 04.01.2020 11:59
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