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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Tamer Tuna Antalya’ya

 'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen , rotayı 'ya çevirdi.

'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen , rotayı 'ya çevirdi. 'den ayrılan genç hocayla, prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, 'da yapılacak son toplantının ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor.

  1. 4.1.2020
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