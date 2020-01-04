Tamer Tuna Antalya’ya

Hikmet Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Göztepe'den ayrılan genç hocayla, prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, Antalya'da yapılacak son toplantının ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor.