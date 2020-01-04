Hikmet Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi.
Hikmet Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Göztepe'den ayrılan genç hocayla, prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, Antalya'da yapılacak son toplantının ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tamer Tuna Antalya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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