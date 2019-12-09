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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Celutska da yetmedi

  karşısında skor 3-1'e gelene kadar etkili olamadı. Bu dakikadan sonra bulduğu ataklarda da rakip kaleci 'a takıldı. ekibinin tek golü bordo-mavililerin eski futbolcusu 'dan geldi. Ancak Çek oyuncunun golü ve sonrasındaki çabası puana yeterli olmadı.

karşısında skor 3-1'e gelene kadar etkili olamadı. Bu dakikadan sonra bulduğu ataklarda da rakip kaleci 'a takıldı. ekibinin tek golü bordo-mavililerin eski futbolcusu 'dan geldi. Ancak Çek oyuncunun golü ve sonrasındaki çabası puana yeterli olmadı.
  1. 9.12.2019
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