Celutska da yetmedi
Antalyaspor Trabzonspor karşısında skor 3-1'e gelene kadar etkili olamadı. Bu dakikadan sonra bulduğu ataklarda da rakip kaleci Uğurcan Çakır'a takıldı. Akdeniz ekibinin tek golü bordo-mavililerin eski futbolcusu Ondrej Celutska'dan geldi. Ancak Çek oyuncunun golü ve sonrasındaki çabası puana yeterli olmadı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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