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14 Kasım 2019, Perşembe
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Tudor bombası!

Korkmaz’la yolları ayıran ekibi, Udinese’den gönderilen Hırvat teknik adama teklif götürdü. 41 yaşındaki hocanın ’ye sıcak baktığı öğrenildi.

'da 'ın yerine teknik direktör arayışları başladı. Yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı. A Spor'un haberine göre; kırmızı-beyazlıların, 2017'de G.Saray'ı çalıştıran İgor 'la temas kurduğu bildirildi. Son olarak İtalya Serie A'da Udinese'yi çalıştıran ve başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilen 41 yaşındaki Hırvat teknik adamın, 'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Antalyaspor, 18 Aralık 2007'de G.Saray'dan ayrılan Tudor'la daha önce de ilgilenmiş ancak anlaşma olmamıştı.

TUNA DA LİSTEDE
Antalyaspor yönetiminin Tudor'un yanı sıra 'den ayrılan 'yla da görüştüğü ve bu görüşmede önemli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Öte yandan 'de 'un yardımcılığını yapan bir başka Hırvat çalıştırıcı, G.Saray'ın eski stoperlerinden 'ın da listede olduğu ifade edildi. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün FK maçı öncesinde yeni hocayı takımın başına getirmek istediği bildirildi.

ANTALYA'DA HEYECAN YARATTI
Igor Tudor ismi Antalya'da büyük bir heyecan yarattı. Kırmızı-beyazlı camia, daha önce 'te sergilediği başarılı performansla G.Saray'ın yolunu tutan Hırvat çalıştırıcının, kırmızı- beyazlılarda güzel işlere imza atacağı görüşünde birleşti. Sosyal medyada da Tudor ismi olumlu karşılandı.

  1. 14.11.2019
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