Tudor bombası!

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın yerine teknik direktör arayışları başladı. Yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı. A Spor'un haberine göre; kırmızı-beyazlıların, 2017'de G.Saray'ı çalıştıran İgor Tudor'la temas kurduğu bildirildi. Son olarak İtalya Serie A'da Udinese'yi çalıştıran ve başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilen 41 yaşındaki Hırvat teknik adamın, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Antalyaspor, 18 Aralık 2007'de G.Saray'dan ayrılan Tudor'la daha önce de ilgilenmiş ancak anlaşma olmamıştı.

TUNA DA LİSTEDE

Antalyaspor yönetiminin Tudor'un yanı sıra Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna'yla da görüştüğü ve bu görüşmede önemli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan bir başka Hırvat çalıştırıcı, G.Saray'ın eski stoperlerinden Stjepan Tomas'ın da listede olduğu ifade edildi. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün Gaziantep FK maçı öncesinde yeni hocayı takımın başına getirmek istediği bildirildi.

ANTALYA'DA HEYECAN YARATTI

Igor Tudor ismi Antalya'da büyük bir heyecan yarattı. Kırmızı-beyazlı camia, daha önce Karabük'te sergilediği başarılı performansla G.Saray'ın yolunu tutan Hırvat çalıştırıcının, kırmızı- beyazlılarda güzel işlere imza atacağı görüşünde birleşti. Sosyal medyada da Tudor ismi olumlu karşılandı.