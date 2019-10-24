Bülent Korkmaz: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Bülent Korkmaz: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz

: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz

Bülent Korkmaz: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz

Teknik Direktörü ve futbolculardan , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktörü , maçında beklemediklerini mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel aslında bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" dedi.

, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçı ile ilgili görüşlerini dile getirirken, "Gençlerbirliği maçı çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bir sezon boyunca yapacağımız hataları 1 maçta yaptık. Bu maçtan dersler alıp bir daha yapmamak için daha çok çalışacağız. Ne kadar düştüğün değil, ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de maçı ile ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu da yapacak gücümüz var" şeklinde konuştu.

HAKAN ÖZMERT: "MİLLİ FORMA NEDEN OLMASIN"
Kariyeri ile ilgili sorulara da yanıt veren Özmert, "Ben hayatım boyunca işime saygıyla, disiplinle baktım, öyle çalıştım. Onun karşılığını belki biraz geç alıyorum ama işime olan saygım, disiplinim ve çok çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum" diye konuştu. ile ilgili olarak sorulan soruya ise, "Milli takım formasını giymek isterim. Bu formanın yaşı yok. Performansla ilgili bir şey. Ben de bekliyorum elbette" diyen Özmert, sözlerini önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcularından 'a rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek noktaladı.

BÜLENT KORKMAZ: " GEÇEN HAFTA ENGELDEN DÜŞTÜK AMA..."
Antalyaspor Korkmaz da sözlerine Mustafa Akdoğan'ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaşarak başladı ve merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Antalyaspor camiasına başsağlığı diledi. Gençlerbirliği maçı ile ilgili olarak görüşlerini de aktaran Korkmaz, "Hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel aslında bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Çok üzülüyoruz, duygular çok yoğun oluyor ama profesyonel olarak atlatmamız lazım. İnşallah bu tip sonuçları bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"HAR MAÇI KAZANMAK İSTERİZ"
Her maçın zor olduğunu, deplasmanının da zor olacağını dile getiren başarılı teknik adam, "Takım halinde oynadığımız zaman istediğimiz sonuçları hep aldık. İnşallah bu maç da o maçlardan bir tanesi olur. İstediğimiz tek şey kazanmak. Her , her oyuncunun kafasında kazanmak vardır. Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteriz" diyerek sözlerini tamamladı.
  1. 24.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Korkmaz: Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN