Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı.
Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma amacıyla transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadrodaki futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı yönetim, takım kaptanı Diego ile anlaştı. Antalyaspor yönetimi Brezilyalı defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonuyla anlaştı.
Antalyaspor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Diego ilk yılında 25 maçta, ikinci yılında 30 maçta, üçüncü yılında 33 maçta, bu sezon da 28 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı performans sergiledi. Süper ligde Antalyaspor formasıyla 116 maçta oynayan 33 yaşındaki Diego, 6 gole adını yazdırdı.
Kaynak: DHA
- 24.05.2019
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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