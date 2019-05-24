Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
24 Mayıs 2019, Cuma
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kaptan Diego ile sözleşme uzattı

Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı

yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı.

yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
ekiplerinden Antalyaspor'da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma amacıyla çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadrodaki futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı yönetim, takım kaptanı Diego ile anlaştı. Antalyaspor yönetimi Brezilyalı defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonuyla anlaştı.

Antalyaspor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Diego ilk yılında 25 maçta, ikinci yılında 30 maçta, üçüncü yılında 33 maçta, bu sezon da 28 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı performans sergiledi. Antalyaspor formasıyla 116 maçta oynayan 33 yaşındaki Diego, 6 gole adını yazdırdı.



Kaynak: DHA
  1. 24.05.2019
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