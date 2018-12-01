Maç sonucu | Antalyaspor 1-0 Göztepe | ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.
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MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
5'inci dakikada Antalyaspor'dan Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altıpas çizgisinde topla buluşan Salih Dursun'un kafa vuruşunu Göztepe kalecisi Beto kornere çeldi.
15'inci dakikada Göztepe'nin sol kanattan atağında Berkan Emir'in ceza sahasına ortasına Jerome'un kafa vuruşu sonrası top direğe yakın mesafeden oyun alanı dışına çıktı.
20'nci dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Celustka'nın pasıyla ceza sahasının dışından topla buluşan Serdar Özkan'un sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.
31'inci dakikada ceza sahası yayında Maicon, kontra atağa çıkmak isterken Halil Akbunar'a faul yaptı. Ceza yayı dışından Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor kalecisi Boffin sol tarafına gelen topu tutmayı başardı.
37'nci dakikada Göztepe atağında Jerome'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49'uncu dakikada Göztepe atağında topla ilerleyen Castro'nun ceza sahası dışından şutunda top kalenin solundan az farkla oyun alanı dışına çıktı.
55'inci dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde Jerome'un kafa vuruşu kale direğinin üstünden az farkla oyun alanı dışına gitti.
61'inci dakikada Göztepe'nin sol kanattan atağından Castro ile paslaşan Yasin'in ceza sahasında Antalyaspor savunmasını geçerek çektiği şutu Boffin kornere çeldi.
84'üncü dakikada Antalyaspor'un kontra atağında Hakan'ın ara pasıyla topla buluşup ceza giren Drole'nin şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
- 1.12.2018 16:10
- Güncelleme: 1.12.2018 18:12
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