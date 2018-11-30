Antalyaspor, 1 Aralık Cumartesi MYK Hentbol'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, saat 17.00'de THF Spor Salonu'nda oynanacak maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Geçen hafta sahasında 4. hafta erteleme maçında ağırladıkları lider Selka Eskişehir'e yenildiklerini belirten Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, "Saha ve seyircimiz önünde lig lideri Selka Eskişehir'e karşı çok zor bir müsabaka oynayacağımızın bilincindeydik. Bütün hafta boyunca, lideri devirmek ve mutlak galibiyet üzerine odaklanarak bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Maça iyi başladık. Oyuncularımız kazanmak için çok istekliydi" dedi.

'MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN OYUNCULARIMI KUTLUYORUM'

Takım olarak ilk devrenin özellikle de ilk dakikalarını iyi oynadıklarını sözlerine ekleyen Fatih Işık, "İlk devrenin sonlarına doğru yapmış olduğumuz bazı hatalar ve kaçırmış olduğumuz 7 metre penaltı pozisyonları nedeniyle soyunma odasına mağlup girdik. Sahamızda ve taraftarımızın önünde daha iyi oynamak daha az hata yapmak isterdik. Ama her ne olursa olsun mücadeleyi bırakmadıkları için oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

'LİGDE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEK İSTİYORUZ'

Ligin 10. haftasında oynayacakları MYK Hentbol maçına konsantre olduklarını söyleyen Fatih Işık, "Artık bu maçı tamamen unutup, hedefimiz açısından çok önemli bir müsabakaya konsantre olacağız. Parolamız ise; galibiyet. Bu maçı alarak hedefimiz boyutunda, emin adımlarla ligde ilerlemek istiyoruz. Bunun için de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.