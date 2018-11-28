Başkan Ümit Uysal A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Başkan A 'nı ziyaret etti

Başkan Ümit Uysal A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti

A 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine ’da hazırlanıyor, antrenmanı ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı , Baş Antrenör ve sporculara başarılar diledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı ; Baş Antrenörlüğünü, Kadın Hentbol Takımı Antrenörü 'ın yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımını, ziyaret etti. Başkan Uysal, 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya, İzlanda ve ile mücadele edecek olan A teknik heyeti ve oyuncularına başarılar diledi.

TÜRKİYE'NİN LİDER SPORCULARI
Tesis olanaklarından daha az yararlanan, amatör spor branşı hentbolde ligin, komşu ülkelerin sporcularından oluşmasına üzüldüğünü söyleyen Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyespor olarak yaptığımız reformlarla, Türk kadın hentbolunun, maksimum 6-7 yıl içerisinde Avrupa'nın ilk onuna girmesini hedefliyoruz. Bunun için çalışacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Mücadelemizi, sporcu kaynağımızı devamlı yenileyerek devam edeceğiz. Sizler de 'nin lider sporcuları olarak bu yaklaşıma, bu bakış açısına katkı sağlarsanız çok seviniriz. Sizlere inanıyoruz. Önümüzdeki turnuvada, bütün maçlarınızda size ve bütün ekibinize başarılar diliyorum."dedi.

MİLLİ TAKIMA 5 OYUNCU
Kadroda; Muratpaşa Belediyespor'dan kaleci Merve Durdu, sol kanat oyuncusu Yasemin Şahin, sol kanat oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, sağ kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve pivot Cansu Akalın'ın da yeraldığı A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4.grupta mücadele edecek. Millilerimiz, Makedonya, İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

  1. 28.11.2018 12:18
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:45
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