Antalyaspor'un kupada rakibi Darıca Gençlerbirliği

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu ilk maçında yarın Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kırmızı beyazlılarda Doukara ile Charles sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu ilk maçında Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yarın Antalya Stadyumu'nda saat 16.45'te başlayacak maçı, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Doukara ile Charles forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın karşılaşmada lig maçlarında az forma şansı bulan futbolcularına görev vermesi bekleniyor. Kırmızı beyazlılar ilk maçta rakiplerini yenerek, rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor.