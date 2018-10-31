Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü turunda Yomraspor'u eleyen Antalyaspor'da gözler cumartesi günü deplasmanda yapılacak Kasımpaşa maçına çevrildi
Teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda takıma taktiksel çalışmalar yaptırdı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynayan takım, daha sonra Kasımpaşa maçındaki oyun taktiklerinin denendiği çalışmaları gerçekleştirdi.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 31.10.2018 15:43
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.