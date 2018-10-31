Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    dördüncü turunda Yomraspor'u eleyen 'da gözler cumartesi günü deplasmanda yapılacak maçına çevrildi

    Teknik direktör , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda takıma taktiksel çalışmalar yaptırdı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynayan takım, daha sonra maçındaki oyun taktiklerinin denendiği çalışmaları gerçekleştirdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 31.10.2018 15:43
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