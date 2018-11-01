Antalya’nın gözü yüksekte – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’nın gözü yüksekte

    Antalya’nın gözü yüksekte

    ’de 5. sıradaki ekibi, ’yı da gözüne kestirdi

    Ligde flaş sonuçlara imza atan , evindeki beraberliğini galibiyetiyle telafi etmek istiyor. Kırmızı-beyazlıların Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Kasımpaşa deplasmanından en az 1 puanla döneceklerini iddia ederek, "Kasımpaşa da iyi gidiyor. Mustafa Hoca ile bir yükselişleri var. Çok zevkli bir maç olacak. Biz sürpriz yapan bir takımız. Kasımpaşa maçında da en kötü beraberlikle ayrılacağız diye düşünüyorum ama sürpriz de yapabiliriz. Bizim gözümüz yukarılarda" diye konuştu.
    1. 1.11.2018
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