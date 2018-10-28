Alkışlar Doukara’ya – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Alkışlar Doukara’ya

    Alkışlar Doukara’ya

    'nın maçında attığı gol ayakta alkışlandı.

    'nın maçında attığı gol ayakta alkışlandı. Senegalli yıldız, 15'te ceza sahası dışından hem sert hem de düzgün bir vuruyla topu kale diğerinin dibinden filelere göndermeyi başardı. 27 yaşındaki yıldız bu sezon attığı gol sayısını 4'e yükseltmeyi başardı.

    1. 28.10.2018
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