Alkışlar Doukara’ya
Antalyasporlu Souleymane Doukara'nın Trabzonspor maçında attığı gol ayakta alkışlandı.
Antalyasporlu Souleymane Doukara'nın Trabzonspor maçında attığı gol ayakta alkışlandı. Senegalli yıldız, 15'te ceza sahası dışından hem sert hem de düzgün bir vuruyla topu kale diğerinin dibinden filelere göndermeyi başardı. 27 yaşındaki yıldız bu sezon attığı gol sayısını 4'e yükseltmeyi başardı.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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