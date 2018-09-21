Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iç sahada taraftarları önünde önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak bazı eksiklerinin bulunduğuna dikkati çeken Korkmaz, sezon başından bu yana sakatlık, hastalık ve cezalarla uğraştıklarını kaydetti.

Kadroda düşündüğü bazı oyunculardan faydalanamadığını anlatan Korkmaz, "Charles ve William bir dahaki milli takım arasına kadar oynayamayacak. Maicon yeni sakatlıktan döndü. Onu hazırlamak istiyoruz. Yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için uğraşıyoruz. Yine de bu sıkıntılı süreci puanlama olarak iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Sivasspor maçını kazanırsak daha iyi olacağız. Önemli bir maç. Başakşehir bizim rakibimiz değil ama Sivas rakibimiz. Sivasspor maçını kazanırsak o kadar kaosa, zorluklara rağmen puanlama olarak düşündüğümüzü almış olacağız." şeklinde konuştu.

Oyuncuların profesyonelliğinden ve antrenmandaki çalışma tempolarından memnun olduğunu dile getiren Korkmaz, "Sezona başlarken yaşadığımız zorluklarda bile bu çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kişilerin performansı ile ilgili konuşmak istemiyorum. Takım oyunu oynuyoruz ve biz takımız. Hata varsa herkesin hatası var. Bu zor süreçte yine de iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, sakatlıkları geçen Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Musa Nizam'ın tam anlamıyla dönmesiyle takımda rekabet ortamının oluşacağını ve bu durumun takımın performansına da yansıyacağını vurguladı.

Ligde en çok gol yiyen takım olduklarını anımsatan Korkmaz, "Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Benim takımlarım genelde az gol yiyen takımlar olur. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Hem analiz yapıyoruz hem de antrenmanda çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede gidermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.