Lonenen'da oynanan maçta Antalyaspor, Fortuna Sittard karşısında ilk yarı Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Birkan, Charles, Hakan Özmert, Macion, Danilo, Yekta ve Doukara onbiri ile mücadele etti. Antalyaspor ikinci yarıda ise Ferhat, Akın, Celustka, Chico, Musa Nizam, Osman Çelik, William, Mustafa İnan, Harun, Serdar Özkan ve Halim Terry onbiri ile sahada yer aldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 70'nci dakikada Akın'ın yerine Salih Dursun'u oyuna aldı.



ANTALYASPOR ÜSTÜN OYNADI



Maçın ilk yarısında daha atak görünen takım Antalyaspor oldu. Kırmızı beyazlı ekip rakibine göre daha net pozisyonlar oluşturdu. Antalyaspor, 3 kez rakip kaleyi yokladı ancak gol bulamadı. İkinci yarıya tamamen farklı onbirle başlayan Antalyaspor, aradığı golü 53. dakikada buldu. Takımın gelişen atağında Musa Nizam ceza sahasına girdikten sonra düşürüldü. Hakemin düdük çalmadığı bu pozisyonda Musa düşerken topu Halim'in önüne yuvarladı. Halim Terry sert ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderip Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 75'i gösterirken Harun Alpsoy'un şık kafa vuruşunda Fortuna Sittard kalecisi gole izin vermedi.



Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.