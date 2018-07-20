Antalyaspor, Fortuna Sittard'ı tek golle yendi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , 'ı tek golle yendi

    Antalyaspor, Fortuna Sittard'ı tek golle yendi

    , kampındaki ilk hazırlık maçında takımını 1-0 yendi. Kırmızı beyazlı ekibin golünü 53'üncü dakikada kaydetti.

    Lonenen'da oynanan maçta , karşısında ilk yarı Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Birkan, Charles, Hakan Özmert, Macion, Danilo, Yekta ve Doukara onbiri ile mücadele etti. Antalyaspor ikinci yarıda ise Ferhat, Akın, Celustka, Chico, , Osman Çelik, William, Mustafa İnan, Harun, Serdar Özkan ve onbiri ile sahada yer aldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 70'nci dakikada Akın'ın yerine 'u oyuna aldı.


    ANTALYASPOR ÜSTÜN OYNADI


    Maçın ilk yarısında daha atak görünen takım Antalyaspor oldu. Kırmızı beyazlı ekip rakibine göre daha net pozisyonlar oluşturdu. Antalyaspor, 3 kez rakip kaleyi yokladı ancak gol bulamadı. İkinci yarıya tamamen farklı onbirle başlayan Antalyaspor, aradığı golü 53. dakikada buldu. Takımın gelişen atağında Musa Nizam ceza sahasına girdikten sonra düşürüldü. Hakemin düdük çalmadığı bu pozisyonda Musa düşerken topu Halim'in önüne yuvarladı. Halim Terry sert ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderip Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 75'i gösterirken Harun Alpsoy'un şık kafa vuruşunda Fortuna Sittard kalecisi gole izin vermedi.


    Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    1. 20.7.2018 10:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor, Fortuna Sittard'ı tek golle yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN