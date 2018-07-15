Antalya'da temlik krizi – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da temlik krizi

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>'da temlik krizi
    'da, ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncuların fesih haklarını kullandığı ortaya çıktı. Kulübün Başkanı , " gelirlerine temlik konulmuş durumda. Eski başkan Şafak Öztürk ile yapılan görüşmede bu konu çözüme kavuşmadı. Fesihler nedeniyle kulübümüz uzun vadede zarara uğrayacaktır" ifadeleriyle konuyu duyurdu.
    1. 15.7.2018
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