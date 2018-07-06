Antalya’dan çifte bomba! – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Antalya’dan çifte bomba!

    Antalya’dan çifte bomba!

    , iki önemli ismi açıklamaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar'ın iki sezon önce formasını terleten ve 'la prensipte anlaştığı öğrenildi.

    30 yaşındaki Brezilyalı sol bek Motta, 2 sezon 'da boy gösterdi. Tecrübeli futbolcu daha sonra ailevi problemleri nedeniyle ülkesine dönmek için Akdeniz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

    Halen devam eden 'nde Vasco'yla 4 maça çıkan sambacı, 1 de gol attı. G.Birliği'nin sol kanadı da Motta'yla aynı dönemde 2 sezon 'da oynadı. 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu geçen sezon 11 maçta forma şansı bulurken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
    1. 6.7.2018
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