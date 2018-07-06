Antalya’dan çifte bomba!
Antalyaspor, iki önemli ismi açıklamaya hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar'ın iki sezon önce formasını terleten Ramon Motta ve Serdar Özkan'la prensipte anlaştığı öğrenildi.
30 yaşındaki Brezilyalı sol bek Motta, 2 sezon Antalyaspor'da boy gösterdi. Tecrübeli futbolcu daha sonra ailevi problemleri nedeniyle ülkesine dönmek için Akdeniz ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Halen devam eden Brezilya Ligi'nde Vasco'yla 4 maça çıkan sambacı, 1 de gol attı. G.Birliği'nin sol kanadı Serdar Özkan da Motta'yla aynı dönemde 2 sezon Antalyaspor'da oynadı. 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu geçen sezon 11 maçta forma şansı bulurken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Halen devam eden Brezilya Ligi'nde Vasco'yla 4 maça çıkan sambacı, 1 de gol attı. G.Birliği'nin sol kanadı Serdar Özkan da Motta'yla aynı dönemde 2 sezon Antalyaspor'da oynadı. 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu geçen sezon 11 maçta forma şansı bulurken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
- 6.7.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Antalya’dan çifte bomba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.