Antalyaspor’a bir müjde daha
Kadrosundaki yıldız isimleri maaş yükünü azaltmak için elden çıkarmaya hazırlanan Antalya, Sandro'dan sonra Vainqueur'a da takım buldu.
Kadrosundaki yıldız isimleri maaş yükünü azaltmak için elden çıkarmaya hazırlanan Antalya, Sandro'dan sonra Vainqueur'a da takım buldu. Fransa'dan St Etienne'nin 29 yaşındaki Fransız ön liberoyla ilgilendiği öğrenildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan tecrübeli yıldız için Akdeniz ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro istediği ifade edilirken, pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Vainqueur geçen sezon 20 maçta oynadı.
"SEHİC'LE&NBSP;ANLAŞTIK AMA..."
Mehmet Altıparmak, transferi sonuçlanamayan Boşnak kaleci İbrahim Sehic konusuna da açıklık getirdi. Altıparmak, "Bir futbolcunun Türkiye'de 5 menajeri var. Sehic'le anlaştık, getiren menajerle her şey tamam ama getiremeyenler devlet meselesi yapıyor. Belki de imzalayıp tatile gönderecekken hala bu transfer gerçekleşmedi" diye sitem etti.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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