Antalyaspor’a bir müjde daha – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’a bir müjde daha

    Antalyaspor’a bir müjde daha

    Kadrosundaki yıldız isimleri maaş yükünü azaltmak için elden çıkarmaya hazırlanan , 'dan sonra 'a da takım buldu.

    Kadrosundaki yıldız isimleri maaş yükünü azaltmak için elden çıkarmaya hazırlanan , 'dan sonra 'a da takım buldu. 'dan St Etienne'nin 29 yaşındaki Fransız ön liberoyla ilgilendiği öğrenildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan tecrübeli yıldız için ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro istediği ifade edilirken, pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Vainqueur geçen sezon 20 maçta oynadı.

    "SEHİC'LE&NBSP;ANLAŞTIK AMA..."
    , transferi sonuçlanamayan Boşnak kaleci İbrahim Sehic konusuna da açıklık getirdi. Altıparmak, "Bir futbolcunun 'de 5 menajeri var. Sehic'le anlaştık, getiren menajerle her şey tamam ama getiremeyenler devlet meselesi yapıyor. Belki de imzalayıp tatile gönderecekken hala bu gerçekleşmedi" diye sitem etti.

    1. 17.6.2018
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