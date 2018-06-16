Antalyaspor’a piyango – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    ’a piyango

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’a piyango

    , Sandro’nun 2,3 milyon euro’luk satış opsiyonunu kullanmak istiyor

    Devre arası 'dan, Serie A takımı 'ya kiralanan Sandro Ranieri, 'da transferin gözdesi olurken, maddi krizdeki kırmızı-beyazlılar'ı da umutlandırdı. Sergilediği üstün performansla Serie A'ya damga vuran Brezilyalı ön libero için 'nun da dikkat çekecek bir planı uygulamaya hazırlanıyor. , İtalyan basınına göre; 20 Haziran'a kadar 2.3 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Sandro'nun bonservisini alacak. Tecrübeli futbolcuya olan yüksek talep sonrası sarı-kırmızılıların bu yolu izleyip daha yüksek bedelle Sandro'yu başka bir kulübe satacağı öne sürüldü. ekibiyle kontratı 2020'de bitecek 29 yaşındaki sambacı, ligde 4 karşılaşmada boy gösterirken, Serie A'da 14 maçta 1 golle oynayıp, 13 kez 11'de görev aldı.
    1. 16.6.2018
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