Antalya’da 5 isim imzaladı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’da 5 isim imzaladı

    Antalya’da 5 isim imzaladı
    Bülent Korkmaz'ı teknik direktörlüğe getiren , dış transferde somut adım atamamasına rağmen iç transferde 5 isimle anlaştı. Kırmızı-Beyazlılarda ilk olarak ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. ekibi ardından, Danilo, Zeki, Charles ve Chico ile de yeniden anlaşma sağlamayı başardı.
    1. 21.6.2018
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