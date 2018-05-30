Antalyaspor, en çok kart gören 4. takım oldu – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    , en çok kart gören 4. takım oldu

    Antalyaspor, en çok kart gören 4. takım oldu

    , sezon boyunca 84 sarı kart ve 4 görerek ligde en çok kart gören 4.takım oldu.

    'nun() açıkladığı verilere göre kırmızı-beyazlı ekip sezonu 88 kartla tamamladı. Akdeniz ekibi sezon boyunca 84 sarı, 4 kez de gördü. Kırmızı-beyazlılar, , Gençlerbirliği ve Trabzonspor'un ardından en fazla kart gören 4. takım oldu. Ligden düşen Kardemir Karabükspor 96 sarı ve 4 kırmızı kart ile kart sıralamasında birinci sırada yer aldı. Küme düşen bir diğer takım Gençlerbirliği ise 84 sarı ve 6 kırmızı kartla bu alanda ikinci oldu. Trabzonspor ise 86 sarı ve 6 kırmızı kartla en çok kart gören 3.takım oldu. , geçen sezonu 86 sarı ve 6 kırmızı kartla tamamlamış ve ligin en çok kart gören 4. takımı olmuştu.
    1. 30.5.2018 09:44
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