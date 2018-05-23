Vainqueur yolları ayırıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yolları ayırıyor

    <a href="/index/vainqueur?id=ff27a32a-c2ad-4626-af3a-d0f269c0ca78" class="" rel="tag">Vainqueur</a> yolları ayırıyor
    Maddi krizdeki Antalya'da daha önce alacakları ödenmediği için idman boykotu yapan oyuncular takımda kalmaya sıcak bakmazken, ilk şok Fransız ön libero Vainqueur'dan geldi. Alacağı bulunan başarılı yıldız, kontratını tek taraflı feshetme hakkını elde ederek serbest kaldı.
    1. 23.5.2018
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