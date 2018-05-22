Hamzaoğlu’yla yollar ayrıldı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Hamzaoğlu’yla yollar ayrıldı

    Hamzaoğlu’yla yollar ayrıldı
    'u ligde bırakan ile yollar ayrıldı. ve Leonardo'nun ardından takımın başına geçen 3. hoca olan Hamzaoğlu'yla ekonomik gerekçeler nedeniyle anlaşma olmadığı açıklandı. Öte yandan orta saha Yekta'yla 2+1 kontrat imzalanırken, sözleşmesi biten Sakıb ise ekibine veda etti.
    1. 22.5.2018
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