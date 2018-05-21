Sakıb Aytaç, Antalyaspor'a veda etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Sakıb Aytaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 yıl forma giydiği takımına veda etti.
Antalyaspor'da sezon sonu sözleşmesi sona eren Sakıb Aytaç, takımına veda etti. Almanya'da ameliyat olması nedeniyle takımından bir süre ayrı kalan Sakıb, yurda dönüşte uçağın camından çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Sakıb'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "4 yıl acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle Antalyaspor için elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynadığım 11 maç ile şampiyonluk yaşadım. Bu forma için ter döktüm göz yaşı döktüm. 4 ay önce acil ameliyat olmam gerekirken takımımın en zor zamanlarında birileri gibi kaçmadan acılar içinde 13 maça çıktım. Yine de o kaçanlar yerine ben eleştirildim. Bugün ayrılık vakti geldi evime dönüyorum. Huzurlu ve mutluyum."
Sakıb, açıklamasını 4 yıl beraber mutluluk ve üzüntüleri paylaştığı takım arkadaşları ve teknik direktörlerine teşekkür ederek tamamladı. Sakıb'ın açıklamasındaki '4 ay önce acil ameliyat olmam gerekirken takımımın en zor zamanlarında birileri gibi kaçmadan acılar içinde 13 maça çıktım. Yine de o kaçanlar yerine ben eleştirildim' sözleriyle Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'yu kastettiği iddia edildi.
- 21.5.2018 17:26
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
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TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Sakıb Aytaç, Antalyaspor'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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