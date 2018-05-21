Antalyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı!
Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.
Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, bugün kulüp başkanı Cihan Bulut ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Görüşmede, karşılıklı fikir beyanında bulunduklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Yollarımızın ayrılmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdik. Hiçbir şekilde ücret görüşmedik. Başka şeylerden konuştuk." diye konuştu.
"Karşılıklı anlaşarak ayrıldık"
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise devre arasında göreve gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." denildi.
Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, 17 lig maçında 6 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.
- 21.5.2018 16:10
- Güncelleme: 21.5.2018 17:01
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Yorum
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Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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