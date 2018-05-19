Antalyaspor bir sezonda 20 puan eksildi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    bir sezonda 20 puan eksildi

    Antalyaspor bir sezonda 20 puan eksildi

    ’in son haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 mağlup olan sezonu 38 puanla 14.sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar bir sezonda 20 puan eksildi.

    2016-2017 sezonunda gösterdiği performansla sezonu 5. sırada tamamlayan , bu sezona da büyük umutlarla başladı. , , ve Maicon gibi flaş isimleri kadrosuna katarak başlayan Antalyaspor, ligde istikrarlı performansı hem sportif anlamda hem de yönetim alanında bir türlü yakalayamadı. Sezonu 38 puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon topladığı 58 puandan 20 puan geride kaldı.

    3 teknik direktör bir yönetim değişti
    Sezona deneyimli teknik adam ile başlayan Antalyaspor, ilk beş haftayı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçince Çalımbay, görevinden ayrıldı. Teknik adamlık koltuğuna oturan Leonardo Araujo yönetiminde çıkılan 8 maçta alınan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet, Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasına neden oldu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın 3. teknik direktörü olan yönetimimde çıkılan 18 maçta alınan 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik kırmızı-beyazlıların ligi küme düşme hattının 5 puan üzerinde tamamlaması için yeterli oldu. Sezon içerisinde yönetim anlamında da sıkıntılar yaşayan Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk ve yönetimi görevinden istifa etti. Bir süre yaşanan belirsizliğin ardından ligin devre arasında yapılan seçimde kulübün yeni başkanı Cihan Bulut oldu.

    Yıldızlar ışık saçamadı
    Sezon başında büyük umutlarla edilen ve takıma büyük katkı sağlaması beklenilen Samir Nasri, Jeremy Menez, William Vainqueur ve Maicon transferlerinden özellikle Menez ve Nasri'den beklenilen verim alınamadı ve devre arasında yollar ayrıldı. Takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Samuel Eto'o' da devre arasında takımdan ayrılarak Konyaspor'a transfer oldu. Samir Nasri başta olmak üzere bu oyuncuların transferleri için ödenen bonservis bedelleri ve aldığı yıllık ücretlerde kulübe ekonomik anlamda problemler yaşattı.

    Artı 7 averajdan eksi 19 averaja
    Geçtiğimiz sezon rakip fileleri 47 kez havalandırıp kalesinde 40 gol gören ekibi sezonu artı 7 averajla tamamlamıştı. Bu sezon rakip ağlara 40 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 59 gole engel olamayınca sezonu eksi 19 averajla noktaladı.
    1. 19.5.2018 11:42
    2. Güncelleme: 19.5.2018 11:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor bir sezonda 20 puan eksildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN