Abdullah Ercan Antalya’ya – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’ya

    Abdullah Ercan Antalya’ya
    Hamza Hamzaoğlu'yla anlaşamayan , yerine Abdullah Ercan'la görüşüyor. 'ndaki görevinden ayrılan 46 yaşındaki Trabzonlu efsane futbolcunun, ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ercan, daha önce sadece G.Antep'i çalıştırmıştı.
    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdullah Ercan Antalya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN