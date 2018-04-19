Antalyaspor'un özel konukları – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'un özel konukları

    Antalyaspor'un özel konukları

    , maçının hazırlıklarını sürdürdüğü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanında özel konukları ağırladı.

    Özel Eğitim Okulu ve 'nin eğitmenleriyle öğrencileri, tesislere gelerek takımın antrenmanını izledi. Özel konuklar, antrenman bitiminde okullarında yaptıkları el işi ürünleri ve futbolculara hediye etti. Futbolculardan bazıları ise misafirlerle sahada futbol oynadı.
    1. 19.4.2018 16:29
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