Antalyaspor’da keyifler yerinde – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’da keyifler yerinde

    Antalyaspor’da keyifler yerinde

    galibiyetiyle moral bulan , yarın deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    galibiyetiyle moral bulan , yarın deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. 'nun sık sık uyarılarda bulunduğu kırmızı-beyazlı futbolcuların hırslı çalışması dikkat çekti. İdman sonunda çift kale maçı kazanan takım ise zafer pozu verdi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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