Hamzaoğlu: “İyi takıma karşı iyi galibiyet” – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Hamzaoğlu: “İyi takıma karşı iyi galibiyet”

    Hamzaoğlu: “İyi takıma karşı iyi galibiyet”

    , ligde ilerleyen haftalara biraz daha rahat girebilme adına iyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

    , ligde ilerleyen haftalara biraz daha rahat girebilme adına iyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

    'in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı 'u 2-0 mağlup etti.
    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
    İlerleyen haftalara biraz daha rahat girebilme adına kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarının altını çize Hamzaoğlu, " adına daha farklı işler yapabilmek için bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım bugün sahada nasıl oynamaları gerekiyorsa öyle oynadılar. Zaman zaman istediğimiz şeyleri yapamadık. Böylesi maçlarda buda normaldir. İyi bir takım karşı oynadık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra devamını getiririz" diye konuştu.

    Ligde daha oynayacakları 7 maçın olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, hiçbir maçın kolay olmadığını her takımın birbirini yenebilecek pozisyonda olduğunu kaydetti.

    'un iyi oynadığını belirten Hamzaoğlu, "İyi organize oluyor. İyi oyunculara sahip, başarılı buluyorum. Hocayı da tebrik ediyorum geldiğinden beri duruşuyla takıma kattıklarıyla güzel şeyler yaptı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:38
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