Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan şehitlere bayraklı saygı

    Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı
    , Türk Silahlı Kuvvetlerince () terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı.

    ?Antalyaspor, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve bugün 'un Bucak ilçesi'nde toprağa verilen Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki maçının hazırlıkları ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 oyununun ardından yarım sahada beyaz ve yeşil yelekli takım arasında maç oynandı. Antrenmana; U21 takımından Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz ve Mustafa İnan'ın yanı sıra İsmail Kayalı, Cenk Şen, Emre İnan, Enes Salih Çavdar ve Enes Sancar Şahin de katıldı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN