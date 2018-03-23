Antalyaspor’dan şehitlere bayraklı saygı
?Antalyaspor, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve bugün Burdur'un Bucak ilçesi'nde toprağa verilen Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan ve tüm şehitler için antrenmana dev Türk bayrağı ile çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Bursaspor maçının hazırlıkları ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 oyununun ardından yarım sahada beyaz ve yeşil yelekli takım arasında maç oynandı. Antrenmana; U21 takımından Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz ve Mustafa İnan'ın yanı sıra İsmail Kayalı, Cenk Şen, Emre İnan, Enes Salih Çavdar ve Enes Sancar Şahin de katıldı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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