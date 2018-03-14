Antalyaspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Antalyaspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

    , 'de 26. haftanın açılış maçında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresindeki antrenman ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan takım taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada yapılan maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale çalışması ile sona erdi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:50
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