Antalyaspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 2
Yorum
numan ne alaka, başka işiniz mi yok! maçı seyretmiş, seyredebilir...
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 31
Yorum
george hagi madem öyle sırdan bir maç gibi oynayında GALATSARAY size napıyor görün .hadi bakalım
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 15
Yorum
Kartalım Aykut Taktiği Tacını çalmışlar sonrası ni bilmez Zavallı Kulübün Zavallı Hocası
Antalyaspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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