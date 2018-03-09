‘Göztepe’yle telafi edeceğiz’ – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ‘Göztepe’yle telafi edeceğiz’

    ‘Göztepe’yle telafi edeceğiz’

    Sivasspor'a sahasında farklı mağlup olan Antalyaspor'da , Göztepe deplasmanında bu kaybı telafi edecekleri sözünü verdi

    Kasımpaşa'yla birlikte üst üste iki deplasman yapacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Göztepe'ye en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz.

    Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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