‘Göztepe’yle telafi edeceğiz’
Sivasspor'a sahasında farklı mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Göztepe deplasmanında bu kaybı telafi edecekleri sözünü verdi
Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde" değerlendirmesinde bulundu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:11
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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