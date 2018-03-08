7 dilde anlamlı paylaşım
Antalyaspor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 7 dilde kadına şiddete karşı video paylaştı.
Futbolculardan Diego Angelo, Portekizce 'O kadın benim kızım', Ondrej Celutska Çekçe, 'O kadın benim eşim, onu hep korurum!', Nazım Sangare Almanca, 'O kadın benim çocuğum', William Vainqueur İngilizce, 'O kadın benim kardeşim, dokunma!', Milan Jevtovic Sırpça, 'O kadın benim eşim, dokunma!', Johan Djourou Fransızca, 'O kadın benim annem, dokunma!' ve Yekta Kurtuluş Türkçe olarak 'O Kadın benim annem, eşim, çocuğum, kardeşim dokunma!' sözlerini kullanarak kadına karşı şiddete tepki gösterdi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
-
Daha bitmedi
Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
-
Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
-
Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
7 dilde anlamlı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.