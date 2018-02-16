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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çalışanlara ‘özel’ izin

    Çalışanlara ‘özel’ izin

    Başkanı Bulut, yarın gündüz oynanacak olan maçı için şirket sahiplerine seslendi: sevdalısı arkadaşlarımıza izin verilsin

    'a 3-0 yenilen ve ligde iyi bir konumda bulunmayan 'da yarın evinde oynayacağı Kayseri maçı için Başkan Cihan Bulut, şehre seslendi. Basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelen Bulut, " maçına bütün camiamızı özel olarak davet ediyorum. Şirket sahiplerine sesleniyorum sevdalısı arkadaşlarımıza özellikle izin vermelerini rica ediyorum. maçında tribünleri dolduralım. Sevdamız Antalyaspor, inşallah Kayserispor maçında hep birlikte olalım istiyoruz" diye destek çağrısında bulundu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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