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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Borç 205 milyon

    Borç 205 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>
    Başkan Cihan Bulut, bankalara olan 205 milyon olduğunu aktarırken, Samir Nasri konusuna da değindi. Bulut, takımdan ayrılan Fransız yıldızla 1.2 milyon euro'ya anlaştıklarını söyledi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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