CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’dan eski futbolcusuna tören

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’dan eski futbolcusuna tören

    , kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybeden Antalyasporlu eski futbolcu için Hasan Subaşı Tesisleri’nde tören düzenledi. Kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Çetinkaya’nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.

    'da, 1972-1974 yıllarında forma giyen ve kırmızı-beyazlı kulübün, milli takımlara gönderdiği ilk futbolcusu olan , dün gece saatlerinde evinde kalp kriz geçirirken, yakınları tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşince hayatını kaybetti. Genç ve ümit milli futbol takımının da formalarını giyen Çetinkaya'nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı. 66 yaşında hayatını kaybeden Tanju Çetinkaya'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

    Evlenmeyen ve tek başına yaşamını sürdüren için Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'nde cenaze töreni düzenledi. Düzenlenen törene Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başkanlardan Hasan Subaşı, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, genç takım futbolcuları ve çok sayıda beraber futbol oynadığı arkadaşları yer aldı. Cenaze töreninin ardından 66 yaşında hayatını kaybeden Muhammet Tanju Çetinkaya'nın cenazesi, Muratapaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Andızlı Mezarlığı'na götürülecek.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan eski futbolcusuna tören haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN