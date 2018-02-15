Antalyaspor’dan eski futbolcusuna tören
Antalyaspor, kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybeden Antalyasporlu eski futbolcu Muhammet Tanju Çetinkaya için Hasan Subaşı Tesisleri’nde tören düzenledi. Kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Çetinkaya’nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.
Evlenmeyen ve tek başına yaşamını sürdüren Muhammet Tanju Çetinkaya için Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'nde cenaze töreni düzenledi. Düzenlenen törene Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başkanlardan Hasan Subaşı, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, genç takım futbolcuları ve çok sayıda beraber futbol oynadığı arkadaşları yer aldı. Cenaze töreninin ardından 66 yaşında hayatını kaybeden Muhammet Tanju Çetinkaya'nın cenazesi, Muratapaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Andızlı Mezarlığı'na götürülecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
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İki yolcu birden
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Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Yorum
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Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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