Eto'o'yu aramayız
Antalya’nın hocası Hamza Hamzaoğlu, eski takımı G.Saray karşısında Eto’o’yu aramayacaklarını söyleyip iddialı konuştu
Malatya galibiyetiyle nefes alan Antalyaspor, Pazartesi günü G.Saray deplasmanında mutlak puan hedefliyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, eski takımına karşı sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgularken, çarpıcı açıklamalar yaptı. Hamzaoğlu, "Antalyaspor, yavaş yavaş istediğim seviyeye geliyor, daha eksiklerimiz var ama toparlanıyoruz. Konyaspor'a giden Samuel Eto'o'yu arayacağımızı sanmıyorum, 11 oyuncu ile sahaya çıkıyoruz diğer oyuncularım eksiği kapatacaktır. Yekta sakat, Doukara cezalı, Vainqueur çalışmalara daha tam başlamadı. Bunların dışında sorunlarımız, eksiğimiz yok. Burada ekibimle beraber çok mutluyum, başarılar da gelirse çok iyi olacak. Başarılı olmak için sabırlı bir şekilde yürüyeceğiz, amacımız bunu elde etmek" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2014-15 sezonunda G.Saray'da, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Eto'o'yu aramayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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