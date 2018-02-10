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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Eto'o'yu aramayız

    Eto'o'yu aramayız

    Antalya’nın hocası , eski takımı G.Saray karşısında Eto’o’yu aramayacaklarını söyleyip iddialı konuştu

    galibiyetiyle nefes alan , Pazartesi günü G.Saray deplasmanında mutlak puan hedefliyor. Teknik Direktör , eski takımına karşı sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu vurgularken, çarpıcı açıklamalar yaptı. Hamzaoğlu, "Antalyaspor, yavaş yavaş istediğim seviyeye geliyor, daha eksiklerimiz var ama toparlanıyoruz. 'a giden Samuel Eto'o'yu arayacağımızı sanmıyorum, 11 oyuncu ile sahaya çıkıyoruz diğer oyuncularım eksiği kapatacaktır. Yekta sakat, Doukara cezalı, Vainqueur çalışmalara daha tam başlamadı. Bunların dışında sorunlarımız, eksiğimiz yok. Burada ekibimle beraber çok mutluyum, başarılar da gelirse çok iyi olacak. Başarılı olmak için sabırlı bir şekilde yürüyeceğiz, amacımız bunu elde etmek" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2014-15 sezonunda G.Saray'da, , ve şampiyonluğu elde etti.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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