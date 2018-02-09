Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı futbolcunun, ligin 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ayağının çime takılması sonucu sakatlandığını belirtti.

Futbolcunun dizinde travma oluştuğunu ifade eden Arıcı, "Takım kaptanımız Zeki Yıldırım'ın çekilen MR ve ortopedi uzmanı tarafından yapılan klinik muayenesi neticesinde, bacağında ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir." dedi.

Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süre sahalardan uzak kalacak.