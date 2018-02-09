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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Antalyasporlu oyuncu 'a karşı yok

    Antalyasporlu oyuncu <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a karşı yok

    'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı ve maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

    ekiplerinden 'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı bildirildi.

    Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı futbolcunun, ligin 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacakları maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ayağının çime takılması sonucu sakatlandığını belirtti.

    Futbolcunun dizinde travma oluştuğunu ifade eden Arıcı, "Takım kaptanımız Zeki Yıldırım'ın çekilen MR ve ortopedi uzmanı tarafından yapılan klinik muayenesi neticesinde, bacağında ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir." dedi.

    maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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