Antalyasporlu oyuncu Galatasaray'a karşı yok
Antalyaspor'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da takım kaptanı Zeki Yıldırım'ın antrenmanda sakatlandığı bildirildi.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı futbolcunun, ligin 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ayağının çime takılması sonucu sakatlandığını belirtti.
Futbolcunun dizinde travma oluştuğunu ifade eden Arıcı, "Takım kaptanımız Zeki Yıldırım'ın çekilen MR ve ortopedi uzmanı tarafından yapılan klinik muayenesi neticesinde, bacağında ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir." dedi.
Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:26
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Antalyasporlu oyuncu Galatasaray'a karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.