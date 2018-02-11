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    11 Şubat 2018, Pazar
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    , maçına hazır

    Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

    , 'in 21. haftasında yarın deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

    temsilcisi, maçı öncesi son çalışmanın ardından uçakla 'a gitti.

    Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:31
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