Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, Galatasaray maçı öncesi son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:31
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Fırtına, Burak Yılmaz'ı arıyor
Toplam 3
Yorum
ts Rıza hoca küçük takımların hocası.Şampiyonluğa oynayamaz.Kümede kalma mücadelesini beraberlik alarak başarabilen bir hoca.Trabzona yakışmıyo
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Milli Takıma seçilirse kalması zor!
Toplam 1
Yorum
galah Türkiye,yi sec sende
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Uyarılara kulak asmadı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Omuz sakatlığı ayağa benzemez, beklenen önce kahramanlıkları sökmez omuz bölgesinde, riske girerse futbol hayatı bile bitebilir
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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