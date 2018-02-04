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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Antalya evinde Malatya'ya şans tanımadı

    Antalya evinde Malatya'ya şans tanımadı

    'in 20. hafta mücadelesinde , Evkur 'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar rakibini (2) ve El Kabir'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü 'dan geldi. Ayrıca Malatyaspor'da Chebake, 52. dakikada görerek oyundan atıldı.

    Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. , 9. dakikada 'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

    Golün ardından beraberlik için baskı kurmaya çalıştı. Konuk ekip aradığı golü 45+1'de buldu. 'nın kaydettiği golle Malatyaspor 1-1 eşitliği yakaladı. Mücadelede ilk yarı bu skorla sona erdi.

    MALATYA 10 KİŞİ!
    Mücadelenin 52. dakikasında topsuz alanda Emre Güral ile girdiği sözlü tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan ve rakibine fiziki müdahalede bulunan Issam Chebake, direkt görerek oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Emre Güral da sarı kartla cezalandırıldı.

    DENİZ KADAH YİNE SAHNEDE!
    66. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı baskı kuran Antalyaspor, aradığı golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan 'nın gelişine çektiği şut Sadık Çiftpınar'ın kafasından sekip yan direğe de çarparak altıpas içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Deniz Kadah'ın önünde kaldı. Deniz bekletmeden düzgün bir vuruşla topu Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

    SON SÖZÜ EL KABİR SÖYLEDİ
    90+2'de hızlı gelişen atakta ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mostapha El Kabir'in çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu. Bu golle Antalyaspor farkı ikiye çıkardı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla Antalyaspor puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 26 puanla 10. sırada kaldı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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