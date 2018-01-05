;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hamzaoğlu'nun 8. adresi

    Hamzaoğlu'nun 8. adresi Antalyaspor

    'de sezona yıldız isimleri transferler yaparak başlayan ancak önce , sonra ise Leonardo Nascimento'yu görevden alan , sezona 3'üncü teknik direktörü ile devam etme kararı aldı.

    'da , 'in 5'inci haftasında 2-0'lık Kayserispor mağlubiyetiyle görevden ayrıldı ve yerine Brezilyalı Leonardo'da istenileni veremedi. Brezilyalı teknik adam 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımdan ayrıldı. Süper Lig'in 2'nci devresine ile başlayacak olan Antalyaspor, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

    Teknik direktörlüğe Evkur Yeni Malatyaspor ile başlayan Hamzaoğlu, Eyüpspor, Denizlispor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve son olarak Bursaspor'u çalıştırdı. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile 2015 yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak en başarılı sezonunu geçirdi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamzaoğlu'nun 8. adresi Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN