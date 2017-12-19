Antalya'da Eto'o seferberliği!
Süper Lig’de zor günler geçiren Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Samuel Eto’o’yu, Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kırmızı-beyazlılarda Eto’o, bugün yapılan idmana katılmayarak salonda çalıştı.
Süper Lig'de 16 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor'da, ligin 15. haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir maçının 24. dakikasında sakatlanarak yerini Mustafa El Kabir'e bırakan Samuel Eto'o, cuma günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. 36 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Eto'o, takımının dün ve bugün yaptığı antrenmanlara katılmazken, bugün salonda çalıştı. Antalyaspor sağlık ekibi ve Gloria Sports Arena Merkezi'nde doktor gözetiminde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Eto'o'nun, ağrıları azalırsa yarın takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor. Eto'o, Antalyaspor ile bu sezon 15 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Eto'o, 4-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında takımının tek golünü kaydetmişti.
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklar da devam ederken, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana Eto'o dışında sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Sandro ve Danilo da katılmadı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklar da devam ederken, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana Eto'o dışında sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Sandro ve Danilo da katılmadı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Antalya'da Eto'o seferberliği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.