Yönetim krizi yaşayan ve ligde de kötü sonuçlar alan Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Tecrübeli 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Bu sezon başında Rıza hoca ile başladık ama kötü gittik. Daha sonra Leonardo geldi ve şimdi de Badia var. Burası Antalyaspor tabii ki sahipsiz kalmaz" dedi.