Başkan görevi bıraktı!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevi bıraktı. Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilmişti
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:14
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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