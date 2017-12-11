 Başkan görevi bıraktı! – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Başkan görevi bıraktı!

    Başkan görevi bıraktı!

    Antalyaspor Başkanı görevi bıraktı. Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilmişti

    Ayrıntılar birazdan....
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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