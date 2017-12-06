 Eto’o’dan müjde – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eto’o’dan müjde

    Eto’o’dan müjde
    TRABZON deplasmanında 69. dakikada bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi. Kamerunlu santrforun, Antalya'da oynanacak G.Birliği karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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